Türkiye Bugün (1 Ocak Cumartesi) eczaneler açık mı? Eczaneler resmi tatilde çalışıyor mu?

Bugün (1 Ocak Cumartesi) eczaneler açık mı? Eczaneler resmi tatilde çalışıyor mu?

Türkiye

Bugün (1 Ocak Cumartesi) eczaneler açık mı? Eczaneler resmi tatilde çalışıyor mu?

Bugün (1 Ocak Cumartesi) eczanelerin açık olup olmadığına ilişkin pek çok kişinin aklında soru işareti bulunuyor. Zira en önemli sağlık kuruluşlarından olan eczaneler normal şartlarda cumartesi günleri açık oluyor. Ancak yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve bu sene cumartesiye denk gelmesi eczanelerin çalışmasıyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu…

01 Ocak 2022, Cumartesi 11:11 Son Güncelleme:
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Eczaneler 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık kurumları arasında yer alıyor ve sadece ilaç değil, sağlık alanında vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik ediyor. 1 Ocak 2022 resmi tatilinin ise cumartesi gününe denk gelmesi bugün eczanelerin açık olup olmadığına dair bir meraka neden oldu…

BUGÜN (1 OCAK CUMARTESİ) ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler normal şartlarda cumartesi günleri de açık oluyor ve gün boyu vatandaşlara hizmet veriyor. Ancak 1 Ocak tarihi ülke genelinde resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu sene 1 Ocak resmi tatilinin de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugün eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca hizmet verecek.

ECZANELER RESMİ TATİLDE ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık kurumlarının vazgeçilmez basamaklarından olan eczaneler, resmi tatillerde ve Pazar günleri çalışmıyor. Bununla birlikte her bölgede belirlenen eczaneler nöbetçi eczane usulüyle 24 saat hizmet veriyor.

ECZANELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu Cumartesi günleri saat 09.00’da açılıyor, akşam 19.00’da kapanıyor.

 

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