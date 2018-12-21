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Bugün 21 Aralık, en uzun gece! (Kış Gün Dönümü nedir?)

Bugün dünyanın pek çok yerinde ve pek çok kültürde kışın ilk günü sayılan 21 Aralık... Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede 21 Aralık gecesi yılın en uzun gecesi olarak yaşanıyor. Google da kış gün dönümüne özel doodle hazırladı.

21 Aralık 2018, Cuma 07:51 Son Güncelleme:
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Bugün 21 Aralık, en uzun gece! (Kış Gün Dönümü nedir?)

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık’tan itibaren, kuzey yarım kürede günler uzamaya, geceler kısalmaya; güney yarım kürede ise günler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor.

KUZEYDE EN UZUN GECE, GÜNEYDE EN UZUN GÜNDÜZ

Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor. 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede geceler kısalmaya, gündüzler de uzamaya başlıyor.

GOOGLE'DAN GÜNE ÖZEL DOODLE

Google, kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık için 'doodle' hazırladı. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, kışın ilk gününe özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları; dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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