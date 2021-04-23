Bugün 23 nisan neşe doluyor insan!

Çocuklarla doyasıya vakit geçirebildiğimiz 23 Nisan’larda, yetişkin olarak bizler de çocuklarla çocuk olabileceğimiz bir gün geçirebiliriz aslında. Evet, büyüdük, yetişkin olduk ama içimizde büyümemiş çocuğu besleyebileceğiniz bir fırsat bugün… Mesela çocuğunuzu parka götürdüğünüzde yanındaki salıncağa da siz binin ya da bando takımı geçerken çocuğunuzun neşe ve heyecanına ortak olup siz de coşkuyla alkışlayıp hoplayın! Eğer imkânınız varsa, bisikletinize bayraklarınızı yapıştırıp “Çocuk Bayramı” turuna çıkın mesela. Pandemi dolayısıyla eski günlerdeki gibi sokaklarda olamayacağız belki. Okullarda haftalar öncesinden yapılan hazırlıkları, öğrencilerin de bu süreçte bol bol eğlendiğini izleyemeyeceğiz ama elimizden geldiğince evlerimizden de bu coşkuyu neden hissetmeyelim ki? Pandeminin kasvetini üzerimizden atmak için harika bir gün işte!

Çocuğunuzla karşılıklı Barış Manço şarkıları söyleyin, dans edin. Bugün koltukta ya da yatakta zıplamasına izin verin hatta siz de ona katılın. Beraber Türk bayrağı çizip onu bir güzel boyayın sonra onu camlarınıza yapıştırın. Hem kendinize eğlenmeniz için bir gün verin hem de ailenizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir gün geçirin. “Bizden geçti artık”, “23 Nisan bizim bayramımız değil ki” demeyin! Hâlâ içinizde, boyama gördü mü dayanamayıp boyamaya başlayan ya da sek sek gördüğünde zıplayan tarafınızın bayramı işte. Bugün çocuk kalmış tarafınızı beslediğiniz bir gün olsun, çocukların o güzel enerjisiyle, heyecanıyla kendinizi yenilediğiniz bir gün olsun… Çocuğunuz da bu sayede unutamadığı bir “Çocuk Bayramı” geçirsin sizinle.