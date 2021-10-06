6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu kutlamaları kapsamında, İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bununla birlikte, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında her yıl olduğu gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Peki, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Yarın (6 Ekim) İstanbul'da okullar tatil olacak mı, çocuklar okula gidecek mi? İşte yanıtı…

YARIN (6 EKİM) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI, ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK Mİ?

6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un kurtuluşunun 98. yılı kutlanacak. Ancak okullar her zamanki saatlerinde açık olacak ve öğrenciler, normal ders saatlerinde okullarına gidecek.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul’un kurtuluşu özle bir gün olsa bile resmi tatil değil. 2021 yılındaki resmi tatiller ise şu şekilde;

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?