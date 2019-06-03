Bugün (arefe günü) banka ve PTT açık mı?

Bugün ramazan ayının son günü yani arefe günü... Türkiye'de milyonlarca vatandaş 9 günlük bayram tatilinde... Bu nedenle birçok konuda kafa karışıklığı oluyor... Banka ve PTT'lerde işlem yapmak isteyenler bu kurunların açık olup olmadığını merak ediyor.

AREFE GÜNÜ BANKA VE PTT'LER AÇIK MI?

Devlet kurumları kalan 7 gün boyunca kapalı olacak. Fakat banka ve PTT'ler arefe günü yarım gün çalışacaklar. Yani banka ve PTT'lerde işi olanlar 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.30'a kadar işleri halletmek zorundalar... Bayramda ise bu kurumlar kapalı olacak.