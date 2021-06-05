İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesinde AVM’lerin hafta sonu açık olup olmayacağı da belli oldu. Ancak genelgenin ardından gelen ilk hafta sonu olması nedeniyle bugün AVM’lerin açık olup olmadığına ilişkin kafa karışıklığı devam ediyor. Peki, Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı? İşte yanıtı…

BUGÜN AVM’LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre AVM’ler bugün açık olacak.

HAFTA SONU 5 VE 6 HAZİRAN’DA AVM’LER AÇIK OLACAK MI?

1 Haziran itibariyle hayata geçirilen yeni kademeli normalleşme döneminde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sadece pazar günleri uygulanıyor. Bu kapsam da AVM’lerin faaliyetleri de bu kısıtlamaya göre şekilleniyor.

5 Haziran Cumartesi günü AVM’ler diğer pek çok iş yeri gibi açık olurken, 6 Haziran Pazar günü AVM’ler kapalı olacak.

AVM’LERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM’ler Pazar günleri hariç olmak üzere saat 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.