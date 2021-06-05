Türkiye Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı? AVM’lerin hafta sonu çalışma saatleri
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı? AVM’lerin hafta sonu çalışma saatleri

Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı? AVM’lerin hafta sonu çalışma saatleri

Türkiye

Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı? AVM’lerin hafta sonu çalışma saatleri

‘Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı?’ sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonu AVM’lerin açık olup olmayacağına ilişkin ayrıntılara yer verilmişti. Peki, bugün AVM’ler açık mı? İşte genelgenin detayları…

05 Haziran 2021, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesinde AVM’lerin hafta sonu açık olup olmayacağı da belli oldu. Ancak genelgenin ardından gelen ilk hafta sonu olması nedeniyle bugün AVM’lerin açık olup olmadığına ilişkin kafa karışıklığı devam ediyor. Peki, Hafta sonu 5 ve 6 Haziran’da AVM’ler açık olacak mı?  İşte yanıtı…

BUGÜN AVM’LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre AVM’ler bugün açık olacak.

HAFTA SONU 5 VE 6 HAZİRAN’DA AVM’LER AÇIK OLACAK MI?

1 Haziran itibariyle hayata geçirilen yeni kademeli normalleşme döneminde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sadece pazar günleri uygulanıyor. Bu kapsam da AVM’lerin faaliyetleri de bu kısıtlamaya göre şekilleniyor.

5 Haziran Cumartesi günü AVM’ler diğer pek çok iş yeri gibi açık olurken, 6 Haziran Pazar günü AVM’ler kapalı olacak.

AVM’LERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM’ler Pazar günleri hariç olmak üzere saat 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

 

 

 

 

 

 

 

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Çevre Günü mesajı