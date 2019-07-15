Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi halkın sokağa dökülmesiyle engellendi. 251 şehit verdiğimiz bu kara günün üzerinden 3 yıl geçti. Türk milletinin destan yazdığı 15 Temmuz 2016, Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilirken resmi tatil olarak kabul edildi.

Resmi tatillerde ise en çok yöneltilen sorulardan biri de "Bugün bankalar ve PTT'ler açık mı?" şeklinde...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE PTT'LER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için banklar ve PTT'ler kapaılı olacak. Bankaların EFT işlemleri yapılamayacak. 16 Temmuz'da işlemler normale dönecek.

İLGİLİ KARAR

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."