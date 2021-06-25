Ekonomi Bugün çeyrek altın 812 lira oldu! 25 Haziran 2021 altın fiyatları

Bugün çeyrek altın 812 lira oldu! 25 Haziran 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek altın 812 lira oldu! 25 Haziran 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları 25 Haziran 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Güncel Cumhuriyet altını, tam, yarım altın fiyatı! İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları...

25 Haziran 2021, Cuma 18:21 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 501,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 501,50 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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