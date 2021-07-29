Ekonomi Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 29 Temmuz altın fiyatları

Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 29 Temmuz altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 29 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum 29 Temmuz günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 516,46 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 10 Haziran güncel altın fiyatları..

29 Temmuz 2021, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.225,00 lira oldu. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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