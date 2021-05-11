Ekonomi Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 11 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Mayıs haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,02 azalışla 487,70 liradan tamamladı. İşte 11 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

11 Mayıs 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.233,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 487,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altının onsu 1.831,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.831,20 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazançla 490 bin liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2809 lira, satışta 8,3141 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2399 lira, satışta 8,2729 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2169, sterlin/dolar paritesi 1,4150, dolar/yen paritesi de 108,47 düzeyinde seyrediyor.

AA

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