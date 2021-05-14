Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 14 Mayıs 2021 altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların kapalı olduğu Ramazan Bayramında da yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,4 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 Mayıs 2021 Cuma haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? İşte 14 Mayıs 2021 gram altın, çeyrek altın fiyatı...

Altının gram fiyatı 14 Mayıs 2021 Cuma günü 500 liradan işleme alınıyor. Ons altındaki artış iç piyasada da altın türlerini olumlu etkilemişti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının sıklıkla tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün 802 liradan alınırken 827 liradan da satışa sunuluyor. Değişimin sürmesi halinde alış fiyatı da 830 lira bandını aşabilir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Dolar kurunda ve ons altında yaşanan değişimlerle birlikte 3 bin lira seviyesinde gelgitler yaşayan cumhuriyet altını ise son dönemdeki artışla birlikte bu kez 3 bin liranın üzerindeki konumunu güçlendirdi. Bugün cumhuriyet altını 3 bin 190 liradan alınırken 3 bin 297 liradan da satışa sunuluyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

796,17

813,73

YARIM ALTIN FİYATI

1.587,36

1.627,44

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.184,68

3.244,98

GRAM ALTIN FİYATI

493,87

499,11