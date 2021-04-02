Ekonomi Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 2 Nisan altın fiyatları

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 2 Nisan altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 2 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları 2 Nisan haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı. İşte 2 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları...

02 Nisan 2021, Cuma 19:07 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 453,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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