Ekonomi Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 26 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 26 Mart altın fiyatları

Ekonomi

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 26 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları 26 Mart haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı. İşte 26 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...

26 Mart 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Kartla harcama çılgınlığına psikolojik önlem!
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emekliliğinizi öne çekmediğinden askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Borçlar nasıl bitecek?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa, günü düşüşle tamamladı