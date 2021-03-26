Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 26 Mart altın fiyatları
Altın fiyatları 26 Mart haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı. İşte 26 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...
26 Mart 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: