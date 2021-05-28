Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 28 Mayıs altın fiyatları

28 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları... Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 artışla 521,60 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.457,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 yükselişle 521,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA