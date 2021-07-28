Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 28 Temmuz altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum 28 Temmuz günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 494,20 liradan günü tamamladı. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 10 Haziran güncel altın fiyatları...
28 Temmuz 2021, Çarşamba 19:16 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 494,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.277,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 494,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA
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