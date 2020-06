2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışmasıve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi olan ve mankenlik yapan Sibel Demiralp, 2017 yılında, bir akrabası ve bir mankenin de aralarında bulunduğu 4 kişi ile birlikte, İstanbul’da yaşayan iş insanının çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün tahliye edilen Sibel Demiralp memleketi Adana'ya döndü.

İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklu yargılanan Sibel Demiralp, şantaj suçundan beraat ederken, ’Nitelikli yağma’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Kredi kartını kötüye kullanma’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da aynı suçtan aynı miktarda ceza verilen dava, yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. İtirazla birlikte Demiralp’in avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bölge İdare Mahkemesi de dosya üzerinden, geçen hafta tahliye kararı verdi. Dava dosyası halen Bölge İdare Mahkemesi’nde olan Sibel Demiralp, 3 yıl kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi.

1.80 boyunda, aslen Adana'lı olan Siber Demiralp İşletme mezunu ve The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk’tür.

2017 yılında kalp krizi geçirdi

Siber Demiralp, 'Fashion Week' defilesi için hazırlık yaptığı esnada fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı.

