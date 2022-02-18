Söz konusu yönetmeliğin geri çekilmesinin yanında sağlıkta şiddeti azaltabilecek caydırıcı bir ‘’Sağlıkta Şiddet Yasası’’ talep eden doktorlar, Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin tekrardan değerlendirilerek, ekonomik şartlar kapsamında artırılmasını talep ediyor. Genel Sağlık-İş’e bağlı grev yapan doktorlar, ayrıca tüm sağlık emekçileri için fedakarlığın karşılığı olan bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkânı talep ediyor.

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Eyleme ilişkin yazılı açıklama yapan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 30 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunduğunu; bu yönetmelikle “çalışma şartlarının ağırlaştırılmasının dışında, fesih işlemlerinin kolaylaştırıldığını, iş yükünün artmasına karşın ödemelerin azalarak, iş güvencesinin ortadan kalktığını belirtti.

Söz konusu yönetmeliğin bir “cezalandırma yönetmeliği” görünümünde olduğu ifade eden Uğur, Genel Sağlık-İş’in tüm sağlık emekçileri adına taleplerini şöyle sıraladı:

- 06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı diğer “ceza yönetmeliğinin” geri çekilmesi veya yönetmeliğin, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek şekilde revize edilmesi.

- Sağlıkta şiddeti azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir “Sağlıkta Şiddet Yasası.”

- Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin yeniden değerlendirilerek, ekonomik şartlar kapsamında artırılması.

- Tüm sağlık emekçileri için fedakarlığın karşılığı olan bir ödeme ve rahat bir emeklilik.

Bu taleplerle ilgili sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi, farkındalık yaratabilmek ve taleplerin karşılık bulabilmesi için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı açıklandı. Bu 2 gün boyunca eylemlerin; diyaliz hastaları, acil hastalar, kanser hastaları, gebeler, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmayacağı; diğer hastalara da nöbet seviyesinde sağlık hizmeti verilecek biçimde gerçekleştirileceği açıklandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYOR”

Anka haber ajansına konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet sorununa dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddeleri ihdas edilmesini senelerdir özlemle beklendiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlığın karşılığını alamadığını kaydeden Uğur, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmemesi ve taleplerin karşılanmaması durumunda 14-15-16 Mart’ta yeniden iş bırakacaklarını duyurdu.