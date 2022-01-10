Bugün dolar kaç lira? 10 Ocak döviz kuru (Dolar, euro, sterlin)

Dolar fiyatları 10 Ocak Pazartesi sabahında da ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz ayı bir hayli dalgalı geçiren dolar, 2022’nin ilk ayına değer kaybıyla girmişti ve halâ da sakin seyrine devam ediyor. Dolar bugün yüzde 0,17 oranında değer artışı yaşarken, Euro fiyatında bir değişiklik görülmedi. Sterlin ise yukarı yönlü hareketine devam ediyor….

10 OCAK 2022 PAZARTESİ DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR

ABD doları alış: 13,8200 TL

ABD doları satış: 13,8296 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,6341 TL

Euro satış: 15,7249 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,7170 TL

Sterlin satış: 18,7170 TL



