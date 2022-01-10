Bugün dolar kaç lira? 10 Ocak döviz kuru (Dolar, euro, sterlin)
Dolar kuru, Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin ardından yeni haftaya sakin bir seyirde başladı. Günün ilk saatlerinde ufak çaplı bir gerileme yaşayan dolar, piyasaların açılmasıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte, 10 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin kurunda son gelişmeler.
10 Ocak 2022, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dolar fiyatları 10 Ocak Pazartesi sabahında da ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz ayı bir hayli dalgalı geçiren dolar, 2022’nin ilk ayına değer kaybıyla girmişti ve halâ da sakin seyrine devam ediyor. Dolar bugün yüzde 0,17 oranında değer artışı yaşarken, Euro fiyatında bir değişiklik görülmedi. Sterlin ise yukarı yönlü hareketine devam ediyor….
10 OCAK 2022 PAZARTESİ DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR
- ABD doları alış: 13,8200 TL
- ABD doları satış: 13,8296 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,6341 TL
- Euro satış: 15,7249 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,7170 TL
- Sterlin satış: 18,7170 TL
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN