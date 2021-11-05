5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru sabah saatlerini oldukça hareketli geçiriyor. Kasım ayına sakin başlayan dolar haftanın son iş gününde yönünü hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. FED faiz kararının ardından küresel çapta büyük bir işlem hacmine sahip olan dolar, Euro ve sterlindeki bu yükseliş yakından takip ediliyor. Peki, Bugün dolar kaç para? 1 dolar kaç TL? İşte, 5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru

5 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,7311 TL

ABD doları satış: 9,7454 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,2486 TL

Euro satış: 11,2593 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?