Bugün dolar kaç para? 1 dolar kaç TL? 5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru
Bugün dolar fiyatları yeniden hızlı bir yükseliş içinde. Sabah saatlerinde yüzde 0,45 oranında değer kazanan dolar, 9,700 TL seviyelerine ulaşırken, yüzde 0,31 oranında değer kazanan 11,200 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin ise bugün yüzde 0,21 oranında yükseldi. İşte, 5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru…
05 Kasım 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru sabah saatlerini oldukça hareketli geçiriyor. Kasım ayına sakin başlayan dolar haftanın son iş gününde yönünü hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. FED faiz kararının ardından küresel çapta büyük bir işlem hacmine sahip olan dolar, Euro ve sterlindeki bu yükseliş yakından takip ediliyor. Peki, Bugün dolar kaç para? 1 dolar kaç TL? İşte, 5 Kasım dolar, euro ve sterlin güncel kuru
5 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,7311 TL
- ABD doları satış: 9,7454 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,2486 TL
- Euro satış: 11,2593 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,0980 TL
- Sterlin satış: 13,1637 TL
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