Ekonomi 23 Aralık dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları

23 Aralık dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları

Ekonomi

23 Aralık dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları

‘Bugün dolar kaç TL oldu?’ sorusu 23 Aralık 2021 Perşembe sabahında döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Aralık Pazartesi akşamı itibariyle hızlı bir düşüş yaşayan dolar kurunda aşağı yönlü hareket bugün de devam ediyor. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte, 23 Aralık 2021 Perşembe güncel dolar fiyatları...

23 Aralık 2021, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Hafta başında 1 dolar 18 TL seviyesini geçerken haftanın dördüncü günü 23 Aralık 2021 Perşembe sabahında 12 TL seviyesinin altında başladı. Dolarla paralel olarak Euro ve sterlindeki değer kaybı da hızlı şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde dolardaki değer kaybı yüzde 2,37 seviyelerine ulaşırken, Euro yüzde 1,87, sterlin ise 1,48 oranında düşüş yaşadı. İşte, 23 Aralık 2021 Perşembe güncel dolar, euro ve sterlin kuru…

23 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 10,9683 TL
  • ABD doları satış: 10,9938 TL

DOLAR KURUNUN SON 10 GÜNLÜK GRAFİĞİ

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 12,4378 TL
  • Euro satış: 12,4910 TL

EURO KURUNUN SON 10 GÜNLÜK GRAFİĞİ

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 14,7469 TL
  • Sterlin satış: 14,8545 TL

STERLİN KURUNUN SON 10 GÜNLÜK GRAFİĞİ


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