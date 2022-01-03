Bugün dolar ne kadar? 3 Aralık serbest piyasada dolar alış satışı kaç TL? Güncel, dolar, euro ve döviz kuru
Dolar bugün yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hızlı bir düşüş yaşayan dolar, yeni yıla değer artışıyla girmişti. 3 Aralık Pazartesi sabahında serbest piyasada dolar alış satış fiyatları yakından takip edilirken, dolar, 13,87, euro, 15,73, sterlin ise, 18,76 TL seviyelerinden işlem görüyor.
03 Ocak 2022, Pazartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Bugün dolar, sabah saatlerinde yüzde 4,72 oranında değer kazanırken, euroda bu oran yüzde 4,19, sterlin ise yüzde 4,90 seviyelerinde oldu. Ocak ayının 2. haftasında gerçekleşecek FED faiz toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararının güncel, dolar, euro ve döviz kuru üzerindeki etkisi şimdiden merak ediliyor…
3 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,5947 TL
- ABD doları satış: 13,6986 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,3916 TL
- Euro satış: 15,5685 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,3399 TL
- Sterlin satış: 18,5032 TL
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