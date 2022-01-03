Ekonomi Bugün dolar ne kadar? 3 Ocak serbest piyasada dolar alış satışı kaç TL? Güncel, dolar, euro ve döviz kuru
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Bugün dolar ne kadar? 3 Ocak serbest piyasada dolar alış satışı kaç TL? Güncel, dolar, euro ve döviz kuru

Ekonomi

Bugün dolar ne kadar? 3 Ocak serbest piyasada dolar alış satışı kaç TL? Güncel, dolar, euro ve döviz kuru

Dolar bugün yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hızlı bir düşüş yaşayan dolar, yeni yıla değer artışıyla girmişti. 3 Ocak Pazartesi sabahında serbest piyasada dolar alış satış fiyatları yakından takip edilirken, dolar, 13,87, euro, 15,73, sterlin ise, 18,76 TL seviyelerinden işlem görüyor.

03 Ocak 2022, Pazartesi 09:30 Son Güncelleme:
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Bugün dolar, sabah saatlerinde yüzde 4,72 oranında değer kazanırken, euroda bu oran yüzde 4,19, sterlin ise yüzde 4,90 seviyelerinde oldu. Ocak ayının 2. haftasında gerçekleşecek FED faiz toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararının güncel, dolar, euro ve döviz kuru üzerindeki etkisi şimdiden merak ediliyor…

3 OCAK 2022 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 13,6943 TL
  • ABD doları satış: 13,7192 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 15,5476 TL
  • Euro satış: 15,6149 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 18,5019 TL
  • Sterlin satış: 18,5836 TL


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