Bugün dolar, sabah saatlerinde yüzde 4,24 oranında değer kazandı ve haftaya hızlı bir giriş yaptı. Dolar kuru ile birlikte euro ve sterlinde de anlık olarak yükselişler görülüyor. Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden etkilenen döviz kuru, 2022’ye sayılı günler kala en çok takip edilen konuların başında yer alıyor. İşte, 27 Aralık 2022 Pazartesi sabahında dolar, euro ve sterlin kurunda güncel rakamlar…

27 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 11,3740 TL

ABD doları satış: 11,6531 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 12,9742 TL

Euro satış: 13,1844 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 15,3762 TL

Sterlin satış: 15,6851 TL







