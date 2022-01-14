Bugün dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL? 14 Ocak 2022 döviz kuru
Dolar kuru, ABD enflasyon verilerinin etkisiyle aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Aralık ayı içerisinde hızlı yükselen dolar, kur korumalı TL mevduatı açıklamasının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Şimdi ise FED’in faiz artırımına gideceği beklentisi dolarda yeniden değer kaybıyla karşılık buluyor. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL? İşte, 14 Ocak 2022 döviz kuru…
14 Ocak 2022, Cuma 09:09 Son Güncelleme:
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Bugün dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL? sorularının yanıtları döviz piyasasının yakından takip edenler tarafından gün içinde sık sık araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 14 TL sınırına yaklaşan dolar, 14 Aralık Cuma sabahında 13,50 seviyelerinde işlem görürken, dolar kuruna paralel olarak euro ve sterlinde de düşüş gözleniyor…
14 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,5004 TL
- ABD doları satış: 13,5414 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,5074 TL
- Euro satış: 15,5526 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,5572 TL
- Sterlin satış: 18,5985 TL
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