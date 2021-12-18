Ekonomi Bugün dolar ne kadar oldu? 18 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL?

Bugün dolar ne kadar oldu? 18 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL?

Ekonomi

Bugün dolar ne kadar oldu? 18 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL?

‘Bugün dolar ne kadar oldu?’ sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle döviz kuru anlık olarak değişim gösteriyor. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL? İşte 18 Aralık 2021 güncel döviz kurunda son durum…

18 Aralık 2021, Cumartesi 09:07 Son Güncelleme:
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18 Aralık 2021 Cumartesi sabahında dolar, euro ve sterlin kuru yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bugün dolar, güne yüzde 5,59 oranında yükselişle başladı. Euro yüzde 4,30, sterlin ise yüzde 4,56 oranında değer artışı yaşadı. Peki, 18 Aralık 2021 dolar, euro ve sterlin kuru kaç TL? İşte yanıtı…

18 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 16,4688 TL
  • ABD doları satış: 16,5563 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 18,4886 TL
  • Euro satış: 18,5739 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 21,7896 TL
  • Sterlin satış: 21,8989 TL

 


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