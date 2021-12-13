Serbest piyasa dolar, euro, sterlin kuru, 13 Aralık 2021Pazartesi sabahında yoğun şekilde araştırılıyor. Diğer yandan Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kuru ile birlikte altın piyasasında bir hareketlilik olması bekleniyor. Peki, bugün dolar ne kadar? İşte yanıtı…

13 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,8574 TL

ABD doları satış: 13,8642 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,6568 TL

Euro satış: 15,7005 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,2680 TL

Sterlin satış: 18,3473 TL



