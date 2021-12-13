Bugün dolar ne kadar? Serbest piyasa dolar, euro, sterlin kuru 13 Aralık 2021
Bugün dolar yüzde 0,18 oranında bir değer kaybıyla güne başladı. Cuma günü Merkez Bankası tarafından yapılan müdahalenin ardından 14 TL seviyesinin altında seyreden dolar kuru, 13,85 TL seviyelerinde işlem görüyor. Aynı zamanda, euro ve sterlin de yeni haftaya düşüşle başladı. İşte, 13 Aralık 2021 serbest piyasada dolar, euro ve sterlin kuru…
13 Aralık 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Serbest piyasa dolar, euro, sterlin kuru, 13 Aralık 2021Pazartesi sabahında yoğun şekilde araştırılıyor. Diğer yandan Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kuru ile birlikte altın piyasasında bir hareketlilik olması bekleniyor. Peki, bugün dolar ne kadar? İşte yanıtı…
13 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,8574 TL
- ABD doları satış: 13,8642 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,6568 TL
- Euro satış: 15,7005 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,2680 TL
- Sterlin satış: 18,3473 TL
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