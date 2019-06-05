Bugün EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

Bayramın ikinci günündeyiz. DÜn banka işlemleri yani eft ve havale yapılmadı. Bugün havele ve EFT yapmak isteyenler, ısrarla bugün işlemlerin yapılıp yapılmadığını sorguluyor.

BUGÜN EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

EFT ve havele işlemleri arefe günü yarım gün yapılırken bayramın ilk günü yapılmadı. Çarşamba ve perşembe günü de bu işlemler yapılmayacak. Cuma günü ise normal işlemler devam edecek.