İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarının da belirleneceği aralık ayı enflasyon rakamları heyecanla bekleniyordu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının ardından TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamlarıyla kiracısından ev sahibine, memurundan emeklisine milyonlarca vatandaşın alacağı yeni ücretler belli oldu.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜİK’in, Aralık 2021 enflasyon oranlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü (Bugün), saat 10:00’da açıkladı.

Son dakika gelen habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 13,58, yıllık yüzde 36,08 oldu.

Enflasyon kasımda aylık yüzde 3,51 artmış, yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi 2022’de yapılacak zam oranını bekliyor. Gözler 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti.

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından zammın çerçevesi belirlendi. Memurlara daha önce toplu sözleşmeden elde ettikleri yüzde 5 zam vardı.

Üzerine enflasyon farkı da dâhil edilecek. Eklenecek enflasyon farkı da pazartesi günü itibariyle belli oldu. Memur-Sen daha evvel kur artışları sebebiyle alım gücünün azaldığı vurgulayarak, ek zam talep etmişti. Bunun arkasından görüşmeler yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bu konu üzerinde bir araya gelinmiş ve sonrasında aralık ayı enflasyonu işaret edilmişti.

Enflasyon rakamının açıklanmasının arkasından ek zam konusunun da netleştirilmesi bekleniyor.



