Bugün EURO 2020’de hangi maçlar var? 15 Haziran EURO 2020 fikstürü

15 Haziran EURO 2020 fikstürüne göre bugün iki maç oynanacak. Pazartesi günü ise, İskoçya-Çek Cumhuriyeti, Polonya-Slovakya ve İspanya-İsveç maçları oynanmıştı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği EUOR 2020’de bugün hangi maçların olacağı ise bu futbol şöleninden uzak kalmak istemeyenler tarafından merak ediliyor.

BUGÜN EURO 2020’DE HANGİ MAÇLAR VAR? 15 HAZİRAN EURO 2020 FİKSTÜRÜ

15 Haziran 2021 Salı günü EURO 2020’de iki maç oynanacak.

Macaristan’ın, Portekiz’i evinde konuk ettiği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İki futbol devi Fransa-Almanya karşılaşması ise saat 20.00’de başlayacak.

TÜRKİYE EURO 2020 FİKSTÜRÜ

İtalya Türkiye: 11 Haziran 2021 Cuma Saat: 22.00

Türkiye Galler: 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 19.00

İsviçre Türkiye: 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 19.00

EURO 2020 GRUPLARI

EURO 2020 A GRUBU

İtalya

İsviçre

Türkiye

Galler

EURO 2020 B GRUBU

Belçika

Danimarka

Finlandiya

Rusya

EURO 2020 C GRUBU

Avusturya

Hollanda

Kuzey Makedonya

Ukrayna

EURO 2020 D GRUBU

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

İngiltere

İskoçya

EURO 2020 E GRUBU

Polonya

Slovakya

İspanya

İsveç

EURO 2020 F GRUBU