Bugün EURO 2020’de hangi maçlar var? 15 Haziran EURO 2020 fikstürü
Bugün EURO 2020’de hangi maçlar var? Avrupa’nın en prestijli turnuvası başladı başlayalı milyonlarca futbol sever her gün bu soruyu soruyor. EURO 2020’nin açılışı İtalya-Türkiye karşılaşması ile başlamıştı, turnuva Galler-İsviçre maçı ile devam etti. İlk günden bu yana da toplamda 10 maç oynandı. Peki, Bugün Euro 2020’de hangi maçlar var? İşte, 15 Haziran EURO 2020 fikstürü…
15 Haziran 2021, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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15 Haziran EURO 2020 fikstürüne göre bugün iki maç oynanacak. Pazartesi günü ise, İskoçya-Çek Cumhuriyeti, Polonya-Slovakya ve İspanya-İsveç maçları oynanmıştı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği EUOR 2020’de bugün hangi maçların olacağı ise bu futbol şöleninden uzak kalmak istemeyenler tarafından merak ediliyor.
BUGÜN EURO 2020’DE HANGİ MAÇLAR VAR? 15 HAZİRAN EURO 2020 FİKSTÜRÜ
15 Haziran 2021 Salı günü EURO 2020’de iki maç oynanacak.
Macaristan’ın, Portekiz’i evinde konuk ettiği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
İki futbol devi Fransa-Almanya karşılaşması ise saat 20.00’de başlayacak.
TÜRKİYE EURO 2020 FİKSTÜRÜ
- İtalya Türkiye: 11 Haziran 2021 Cuma Saat: 22.00
- Türkiye Galler: 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 19.00
- İsviçre Türkiye: 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 19.00
EURO 2020 GRUPLARI
EURO 2020 A GRUBU
- İtalya
- İsviçre
- Türkiye
- Galler
EURO 2020 B GRUBU
- Belçika
- Danimarka
- Finlandiya
- Rusya
EURO 2020 C GRUBU
- Avusturya
- Hollanda
- Kuzey Makedonya
- Ukrayna
EURO 2020 D GRUBU
- Hırvatistan
- Çek Cumhuriyeti
- İngiltere
- İskoçya
EURO 2020 E GRUBU
- Polonya
- Slovakya
- İspanya
- İsveç
EURO 2020 F GRUBU
- Fransa
- Almanya
- Macaristan
- Portekiz
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