Gram altın günün ilk saatlerinde küçük çaplı düşüşler yaşarken, yönünü yukarı çevirerek, yüzde 0,04 oranında değer kazandı. Çeyrek altın ise aynı saatlerde yüzde 0,57 oranında değer kaybetti. Hafta sonunda düşüş yaşayan tam altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinde haftanın ilk gününde düşmeye devam ediyor. İşte, 18 Ekim altın fiyatları…

18 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 526,40 TL

Gram altın satış fiyatı: 526,47 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 850,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 869,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.699,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.738,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.345,84 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.411,64 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.468,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.520,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?