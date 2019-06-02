Bugün hava durumu nasıl? Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son rapora göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Peki il il hava sıcaklıkları bugün nasıl olacak...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, ilk saatlerde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık