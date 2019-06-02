Bugün hava durumu nasıl? Hava nasıl olacak?
Geçen hafta bunaltan sıcaklıklar hafta sonu ile birlikte yerini serin bir havaya bıraktı. Bayram tatili ile birlikte vatandaşlar günbegün hava durumu takibi yapıyor. Peki bugün hava sıcaklığı ne durumda... İşte 2 Haziran Pazar hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son rapora göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Peki il il hava sıcaklıkları bugün nasıl olacak...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, ilk saatlerde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık