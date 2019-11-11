Bugün hava nasıl olacak? 12 Kasım il il hava durumu
Yurt genelinde sıcak hava devam ediyor. Vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunu merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı gününe yönelik hava durumu raporunu resmi internet sitesinden duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yer yer pus ve sis bekleniyor
Bugün sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte bölgelerimizde beklenen hava tahminleri:
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ
Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Ege Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MANİSA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MUĞLA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA
Az bulutlu
ANTALYA
Parçalı ve az bulutlu
HATAY
Az bulutlu ve açık
MERSİN
Az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA
Az bulutlu
ÇORUM
Az bulutlu
SAMSUN
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON
Az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA
Az bulutlu
VAN
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
Az bulutlu ve açık
SİİRT
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA
Az bulutlu ve açık