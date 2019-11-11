Bugün hava nasıl olacak? 12 Kasım il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yer yer pus ve sis bekleniyor

Bugün sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte bölgelerimizde beklenen hava tahminleri:

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ

Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Ege Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MANİSA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MUĞLA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

Az bulutlu

ANTALYA

Parçalı ve az bulutlu

HATAY

Az bulutlu ve açık

MERSİN

Az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA

Az bulutlu

ÇORUM

Az bulutlu

SAMSUN

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON

Az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA

Az bulutlu

VAN

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP

Az bulutlu ve açık

SİİRT

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA

Az bulutlu ve açık