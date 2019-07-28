Bugün hava nasıl olacak? 28 Temmuz hava durumu...
Hafta sonunun son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ederek "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte 28 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji'nin hgeçtiği bilgilere göre bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Plan yapan veya yapacak olan vatandaşlar ise sabah saatlerinden bu yana "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık