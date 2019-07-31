Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu...
Dün İstanbul'da öğlen saatlerine doğru yağmur yağdı. Yağmur kısa süreli etkili olurken bugün yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Diğer bölgelerde de hava durumu araştırılıyor. İşte Meteoroloji'ye göre bugünkü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık