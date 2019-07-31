Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık