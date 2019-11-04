Bugün hava nasıl olacak? (4 Kasım hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19