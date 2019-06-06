Bugün hava nasıl olacak? 6 Haziran hava durumu tahminleri…

Bayram tatilini fırsat bilenler sahillere akın etti. Vaktini dışarıda geçirmek isteyenler internette “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte 6 Haziran Perşembe hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa °C, 29°C parçalı bulutlu, Çanakkale °C, 27°C parçalı ve az bulutlu, İstanbul °C, 28°C parçalı ve az bulutlu, Kırklareli °C, 28°C parçalı ve az bulutlu olacak.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar °C, 27°C parçalı bulutlu, Denizli °C, 30°C parçalı ve az bulutlu, İzmir °C, 29°C parçalı ve az bulutlu, Manisa °C, 31°C parçalı ve az bulutlu olacak.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 32°C az bulutlu ve açık, Antalya °C, 26°C az bulutlu ve açık, Hatay °C, 30°C az bulutlu ve açık, Isparta °C, 27°C parçalı bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ankara °C, 28°C parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çankırı °C, 31°C parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Eskişehir °C, 27°C parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas °C, 29°C parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 25°C parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Düzce °C, 27°C parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Sinop °C, 26°C parçalı yer yer çok bulutlu, Zonguldak °C, 24°C parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 32°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt °C, 29°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Samsun °C, 25° Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon °C, 25°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.