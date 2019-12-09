Bugün hava nasıl olacak? 9 Aralık 2019 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Uşak, Ankara, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara ve Çankırı çevreleri ile bugün (9 Aralık) Doğu Anadolu’nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kar yağışı özellikle Doğu Anadolu'da etkili olmaya başladı. Yeni haftada da kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışı haberlerinin gelmesinin ardından İstanbullular, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Bu haftanın hava tahmin raporunda İstanbul için bir kar yağışı görünmüyor.

İşte bölgelerimizde beklenen hava tahminleri:

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin çok bulutlu, kısa süreli yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C

Sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Bugün sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 11°C

Bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

KONYA 1°C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU -2°C, 4°C

Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN 8°C, 12°C

Sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneyinin çok bulutlu karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 0°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

KARS -7°C, 3°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

MALATYA -3°C, 4°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 8°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 7°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



