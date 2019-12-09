Bugün hava nasıl olacak? 9 Aralık 2019 hava durumu tahminleri
Meteoroloji yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Anadolu'da kar yağışı bu hafta da devam edecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar düşüyor. İstanbullular, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, 9 Aralık 2019 Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Uşak, Ankara, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara ve Çankırı çevreleri ile bugün (9 Aralık) Doğu Anadolu’nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Kar yağışı özellikle Doğu Anadolu'da etkili olmaya başladı. Yeni haftada da kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışı haberlerinin gelmesinin ardından İstanbullular, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Bu haftanın hava tahmin raporunda İstanbul için bir kar yağışı görünmüyor.
İşte bölgelerimizde beklenen hava tahminleri:
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin çok bulutlu, kısa süreli yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
İZMİR 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 16°C
Sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Bugün sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 11°C
Bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇANKIRI -1°C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR 0°C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
KONYA 1°C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 5°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU -2°C, 4°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN 8°C, 12°C
Sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, güneyinin çok bulutlu karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 0°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
KARS -7°C, 3°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
MALATYA -3°C, 4°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -2°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusu ile ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 8°C
Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 7°C
Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.