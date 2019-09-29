Bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Eylül hava durumu

Meteoroloji 29 Eylül hava durumu raporu, hafta sonu günün en çok araştırılanları arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz gün Artvin’de yaşanan sel felaketi sonrası özellikle Doğu Karadeniz’de yaşayan vatandaşlar bugün bölgeye yağmur yağıp yapmayacağını merak ediyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık