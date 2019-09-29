Bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre bugün Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında ise 1 ila 3 derece arasında artış bekleniyor
Meteoroloji 29 Eylül hava durumu raporu, hafta sonu günün en çok araştırılanları arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz gün Artvin’de yaşanan sel felaketi sonrası özellikle Doğu Karadeniz’de yaşayan vatandaşlar bugün bölgeye yağmur yağıp yapmayacağını merak ediyor.
MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık