Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu!

Hafta sonunu dışarıda geçirmek ve plan yapmak isteyenler bulundukları illerin bugün ve yarınki hava durumunu merak ediyor. Peki, Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra batısı ile gece İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi zamanla bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren göller yöresi ile Antalya'nın iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerine kadar 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, öğle saatlerine kadar yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.