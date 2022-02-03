Recep ayının ilk cuma gecesi' kutlanan bu gecede yüce Allah, lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bu sebeple Regaip Kandili oldukça önemlidir? Regaip Kandili'nde yapılan ibadetler de çok faziletlidir. Peki Regaip Kandili ne zaman 2022? İşte Regaip Kandili'nin önemi ve anlamı...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Regaip Kandili, bu sene Şubat ayının 3'ünde idrak edilecek. 03.02.2022 Perşembe günü tüm Müslüman aleminde ibadetler ve dualarla kutlanacak olan Regaip Kandili, İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Peki Regaip Kandili önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? İşte Regaip Kandili gecesi önemi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayıyla başlayan üç aylar 2022 yılında 02.02.2022 Çarşamba günü başlayacak. Üç ayların başladığı günün ertesi gece ise Regaip Kandili kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandilinin fazileti ve önemi; bu mübarek gecenin bağışlanmak için büyük bir fırsat olmasından kaynaklanmaktadır.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

"Regaib" kelime anlamı açısından, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" olarak anlaşılır.

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz edenbu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur.

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

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