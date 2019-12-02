'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (02 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kabak çorbası tarifi, et döner tarifi, pilav tarifi ve şekerpare tatlısı tarifleri var.

Kabak çorbası tarifi

Kabak çorbası malzemeler

- 3 adet orta boy kabak

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy soğan

- 1 adet orta boy havuç

- 1 litre sıcak su (et suyu da kullanılabilir)

- Zeytinyağı

- Tuz, istenilen baharatlar

- Et bulyon (et suyu kullanıldıysa gerek yok)

Kabak çorbası yapılışı

Tüm sebzelerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, sebzeleri ekleyerek 4-5 dakika orta ateşte kavurun. Üzerine suyu ekleyerek sebzeler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. (Eksilirse üzerine su ekleyebilirsiniz.) Yumuşayan sebzeleri tenceredeyken pürüzsüz bir kıvam yakalayıncaya kadar blenderdan geçirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırarak sıcak servis yapın.

Et döner tarifi

Et döner malzemeler

- 300 gram dana eti

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 tutam kekik

- 1 tutam kuru biberiye

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- Tuz

- Karabiber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Et döner yapılışı

Döner yapılacak olan etin buzlu olması çok önemli. Yaprak kesmek daha kolay oluyor. İnce ince doğranan ekler bir kaba alınır. Üzerine 1 soğan ve 2 diş sarımsak rendelenir. Sıvı yağ ve baharatlarda eklenerek güzelce karıştırıyoruz. Hazırlanan en en az 1 saat streçle sarılarak buzdolabında bekletilir. Eğer vakit varsa 5 - 6 saat bekletilmesi daha güzel olur. Yapışmaz bir tava alıp ocağın altını yakıp iyice kızmasına sağlıyoruz. Kızan tavaya yap koymadan orta ateşte kızlıca çevirerek pişiriyoruz. Etlerin heryeri piştiği zaman ve kızarmaya başladığında tavaya yarım yemek kaşığı tereyağ koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatabilirsiniz. Et döneri servis edebilirsiniz. Pilav ile yemek istemeyenler lavaş ile servis edebilirler.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeler

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ayçiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Şekerpare tatlısı tarifi

Şekerpare malzemeler

- 2 su bardağı un

- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı

- 1 çay bardağı ayçiçek yağı

- 4 yemek kaşığı irmik

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 1 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Şekerpare üzeri için

- 20 adet fındık içi

Şekerpare şerbeti için

- 2,5 su bardağı toz şeker

- 2,5 su bardağı su

- 1 dilim limon

Şekerpare tatlısı yapılışı

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu karıştırdıktan sonra yüksek ateşte kaynatın. Kaynama noktasına gelen şerbete bir dilim limon ve suyunu ekledikten sonra ocaktan alın. Soğuması için bekletin. Tatlının hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta ve vanilyayı bir kapta krema haline gelene kadar eliniz ile karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu, irmik ile ayrı bir kapta karıştırın. Krema haline getirdiğiniz karışıma azar azar ekleyerek, şekerpare hamurunu tamamlamış olun. Tüm malzemeyi yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında elde ettiğiniz hamuru, yirmi eşit parçaya bölün. Avuç içinde yuvarlayarak, şekil verdiğiniz şekerparelerin orta kısımlarına fındık içlerini yerleştirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkan şekerparelere, şerbetini ekleyin. İçini çeken tatlıları ılık ya da soğuk olarak servis edin.

İpucu

Tatlının şerbeti oda sıcaklığında bekletilmiş, şekerpareler ise sıcak olmalı ve azar azar eklenmelidir. Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlamalısınız, kullanacağınız un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

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