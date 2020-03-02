'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (02 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bamya çorbası tarifi, İçli köfte tarifi, güveçte mantar tarifi ve İzmir bombası tarifi var.

Bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası malzemeleri

100 gram kuru bamya

2 orta boy havuç

100 gram yağsız kıyma

1 orta boy soğan

1 adet limon

1 yemek kaşığı domates salçası

Bamya çorbası yapılışı

Kuru bamyaları kağıt havlu içerisine koyup havlunun diğer ucunu üzerine kapatıp bamyaları ovuşturun. Bu sayede dikenlerinin düşmesini sağlamış olacaksınız ve daha lezzetli olacak. Ovuşturduğunuz bamyaları 5 su bardağı suyla ortalama 10 dakika haşlayın. Başka bir tencereye yağı döküp, ince ince doğranan soğanları ilave edip kavurun. Daha sonra sırasıyla kıymayı, küçük küçük doğranmış havuçları ve salçayı ekleyin. Ortalama 2 dakika daha kavurun. Haşlanan bamyaları sudan çıkartıp yıkayın. Yıkanan bamyaları kıymaların üzerine ekleyin ve tuzunu atıp 4 su bardağı sıcak su döküp kapağını kapatın. Ortalama 10 dakika kaynadıktan sonra bamya çorbası hazır.

İçli köfte tarifi

İçli köfte tarifi malzemeleri

İçli köfte dışı için;

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1, 5 su bardağı sıcak su

İçli köfte içi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kıyma

5 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber

İçli köfte kızartmak için;

Sıvı yağ

İçli köfte yapılışı

Tavaya sıvı yağ eklenir ve kıyma eklenip üstünü kapatıp kıymanın suyunu bırakması beklenir. Soğanları rondodan geçirıip suyunu çeken kıymanın üzerine eklenir ve 1 yemek kaşığı daha sıvı yağ eklenerek 10 dakika kadar kıymayla birlikte pişirilir. Daha sonra salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Tuz, ceviz, istenilen baharatlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır. İnce bulgur 1, 5 bardak sıcak su ile kısır yapar gibi ıslatılır. Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar ılık su eklenip iyice yoğurulur. Ortalama yarım saat yoğurulur. Daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa kıvamı olmuştur. Ele yapıştığında eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz. Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır. Derin bir tencerede, bol kızgın yağda içli köfteler kızartılır.

Güveçte mantar tarifi

Güveçte mantar malzemeleri

250 gram kadar mantar

1 ufak boy kumkuma (zerdeçal kökü)

1 havuç

2 orta boy soğan

1 orta boy domates

1 diş büyük sarımsak

3 tane sivri biber

1 orta boy patates

Kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytin yağ

Güveçte mantar yapılışı

Mantarları soyup doğrayın. Limonlu suda biraz bekletin. Bir yandan soğanları ay şeklinde doğrayın. Sarımsağı da minik doğradıktan sonra ikisini zeytin yağ ile kavurun. Üzerine yeşil biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Kumkumayı soyup rendeleyin ve bir kenarda bekletin. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Sonra rendelenmiş domates ve baharatları ekleyin. İyice kavurun. Su saldığında bekleyin kıvamına göre suyu ekleyin. Mantarları ekleyin ve çok pişmeden ocaktan alın. Bir yanda ince yuvarlak doğranmış patatesleri az kızartıp yağını süzüp servis için hazırlayın. Fırın kabına önce patates ,üzerine kumkumayı, mantarları döküp üzerine patates, en üstlerine ise kaşar peyniri rendesi ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tepsiye su koyup güveçleri yerleştirerek kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

İzmir bombası tarifi

İzmir bombası malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvı yağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İzmir bombası yapılışı

Tepsiye yağlı kağıt serin ve kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top koyup buzlukta dondurun. Diğer yandan hamuru hazırlayın. Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın. İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp merdane yardımıyla incecik açın. Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın. Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Hazırladığınız İzmir bombasını 10 dakika fırında pişirin. Uzun süre pişmemesine özen gösterin aksi taktirde akışkanlığı kaybolacaktır. Sıcak ya da soğuk servis edin.