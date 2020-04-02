'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (02 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kabak çorbası tarifi, mücver tarifi, körili tavuklu pilav tarifi ve karakuş tatlısı tarifi var.

Kabak çorbası tarifi

Kabak çorbası malzemeleri

3 adet orta boy kabak

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

1 litre sıcak su (et suyu da kullanılabilir)

Zeytinyağı

Tuz, istenilen baharatlar

Et bulyon (et suyu kullanıldıysa gerek yok)

Kabak çorbası yapılışı

Tüm sebzelerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, sebzeleri ekleyerek 4-5 dakika orta ateşte kavurun. Üzerine suyu ekleyerek sebzeler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. (Eksilirse üzerine su ekleyebilirsiniz.) Yumuşayan sebzeleri tenceredeyken pürüzsüz bir kıvam yakalayıncaya kadar blenderdan geçirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırarak sıcak servis yapın.

Mücver tarifi

Mücver malzemeleri

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demek maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Mücver yapılışı:

Kabaklar soyulur ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayın. Karıştırma kabına yumurtayı ve unu aktarın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Baharatları, suyu iyice sıkılmış kabakları, dereotunu, maydanozu ve yeşil soğanı ekleyip karıştırın. Teflon tavaya az miktar sıvı yağ ekleyip avuç içi kadar porsiyonları tavaya koyup mücverleri kızartın. Her iki tarafı da kızarttıktan sonra havlu kağıt serilmiş servis tabağına alın. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapın. Sıcak servis edin.

Körili tavuklu pilav tarifi

Körili tavuklu pilav malzemeleri

2 küp tavuk suyu bulyon

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

200 g tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

Körili tavuklu pilav yapılışı

Geniş tabanlı bir pilav tenceresine ayçiçek yağını ekleyin.Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın. Şeritler halinde doğranmış tavuğu ekleyin. 1-2 dakika orta ateşte kavurun. Kabukları soyulmuş ufak ufak doğranmış havuçları da ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Köriyi ekleyin. 2 küp Tavuk Suyu Bulyon’u 3 su bardağı sıcak suda eritip zerdeçalla beraber tencereye ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Karakuş tatlısı tarifi

Karakuş tatlısı malzemeleri

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

5 su bardağı un

Karakuş tatlısını açmak için:

3 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Karakuş tatlısı şerbeti için:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 adet limon

Karakuş tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbet için gerekli olan bütün malzemeleri tencereye aktarın limonu sıkıp kabuğunu içine atın. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynadığında limonu içinden çıkartın.

Hamuru hazırlarken hamuru için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Un az gelirse ilave edebilirsiniz. Hamur yoğurma işlemi bittiğinde 6 eşit parçaya bölün ve üzerine nemli bir bez serip 15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlamak için ceviz içini, tarçını, toz şekeri bir kabın içinde iyice karıştırın ve kenara koyun.

Dinlenen hamuru düz bir zeminde bol nişastayla en ince şeklide açın. Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın. Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun. Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın. Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın. Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin. Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın. Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın. Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın. Şerbetin içinde 15 dakika kadar beklettikten sonra bir servis tabağına alın, toz antep fıstığıyla süsledikten sonra servis edin.