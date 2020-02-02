'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (02 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, sebzeli pilav tarifi ve saray lokumu tatlısı var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası malzemeleri

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Tavuk sote tarifi

Tavuk sote malzemeleri

- Yarım kg tavuk göğsü

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

- Karabiber

- Pul biber

- Tuz

- 1 su bardağı su

Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

Sebzeli pilavı malzemeleri

- 1.5 su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı şehriye

- 1 adet kapya biber

- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)

- 1 su bardağı bezelye

- 1 su bardağı tavuk suyu

- 1,5 bardak su ( kaynar su)

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

Saray lokumu malzemeleri

- 2 Paket yulaflı bisküvi

- 6 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 1 paket vanilya

- 100 gram bitter çikolata

- 2 paket krem şanti

2 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik ve tepsiye aldık.

Muhallebisi için; 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekerini, 1 su bardağı unu, 3 yemek kaşığı kakaoyu tencereye aldık ve koyu bir kıvam alana dek kaynattık. 1 yemek kaşığı tereyağı,1 paket vanilya, 100 gram bitter çikolata ekledik. Muhallebimizi bisküvilerin üzerine döktük ve spatula yardımı ile yaydık, dolapta 20 dakika kadar beklettik. 2 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü çırptık ve tatlımızın üzerine sürüp 5-10 dakika tekrar dolapta beklettik. Tatlımızı kestik ve rulo şeklinde sarıp sunuma hazır hale getirdik.