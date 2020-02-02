"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (02 Şubat 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak domates çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, sebzeli pilav tarifi ve saray lokumu tatlısı tarifleri.
02 Şubat 2020, Pazar 13:02 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, sebzeli pilav tarifi ve saray lokumu tatlısı var.
Domates çorbası tarifi
- 5 adet büyük boy sulu domates
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı sıcak et suyu
- 2 çay bardağı sıcak süt
Domates çorbası yapılışı
1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
Tavuk sote tarifi
- Yarım kg tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- 1 su bardağı su
Tavuk sote yapılışı
Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.
Sebzeli pilavı tarifi
- 1.5 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı şehriye
- 1 adet kapya biber
- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)
- 1 su bardağı bezelye
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1,5 bardak su ( kaynar su)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sebzeli pilavı yapılışı
Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.
Saray lokumu tarifi
- 2 Paket yulaflı bisküvi
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 paket vanilya
- 100 gram bitter çikolata
- 2 paket krem şanti
Saray lokumu yapılışı
2 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik ve tepsiye aldık.
Muhallebisi için; 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekerini, 1 su bardağı unu, 3 yemek kaşığı kakaoyu tencereye aldık ve koyu bir kıvam alana dek kaynattık. 1 yemek kaşığı tereyağı,1 paket vanilya, 100 gram bitter çikolata ekledik. Muhallebimizi bisküvilerin üzerine döktük ve spatula yardımı ile yaydık, dolapta 20 dakika kadar beklettik. 2 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü çırptık ve tatlımızın üzerine sürüp 5-10 dakika tekrar dolapta beklettik. Tatlımızı kestik ve rulo şeklinde sarıp sunuma hazır hale getirdik.