'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, türlü yemeği tarifi, kuskus tarifi ve havuçlu bademli tarifleri var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeler

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içersine doğrayın (sarımsağın ağıza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği malzemeler

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 diş sarımsak

- 4 adet orta boy yeşil biber

- 2 adet orta boy kırmızı biber

- 4 adet orta boy domates

- 3 adet orta boy patlıcan

- 2 adet orta boy patates

- 2 adet orta boy kabak

- 200 gram taze fasulye

- 1/2 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Türlü yemeği yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.

Kuskus tarifi

Kuskus malzemeler

- 1,5 su bardağı kuskus

- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1,5 su bardağı sıcak su

Kuskus yapılışı

Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlıyoruz. Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave ediliyor. Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavruluyor. Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave ediliyor. Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılıyor. Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.

Havuçlu bademli kek tarifi

Havuçlu bademli kek malzemeler

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağından biraz az süt

- 1 su bardağı rendelenmiş havuç

- 1 su bardağı çekilmiş badem

- 2 su bardağı un

- 2 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 paket vanilya

Havuçlu bademli kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180°fırında pişirin.

Bu haberi de okudular Çöp şiş tarifi: Çöp şiş nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Soğuk havada sizi sıcak tutacak 6 çorba tarifi