'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı mantar çorbası tarifi, bezelye yemeği tarifi, salçalı makarna tarifi ve tavuk göğsü tatlısı var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

- 250 gram mantar

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Bezelye yemeği tarifi

Bezelye yemeği malzemeleri

- 2 büyük boy patates

- 1 büyük boy havuç

- 1 kilo ayıklanmış bezelye

- 2 küçük boy soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2,5 çay kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı pul biber

- 2,5 su bardağı sıcak su

- Sıvı yağ

Bezelye yemeği yapılışı

Tencereye az yağ alınır ve yemeklik doğranmış soğanlar orta ateşte kavrulur. Patates ve havuçlar küp küp doğranır. Soğan kavrulduğunda salça eklenir. 1 - 2 dakkia salça kavrulduktan sonra patates, havuç ve bezelye eklenir.Tuz ve pul biber eklenir bir kaç dakika daha pişirilir. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte ortalama 40 dakika pişirin.

Salçalı makarna tarifi

Salçalı makarna malzemeleri

- 1 paket makarna

- Tereyağ

- Sıvıyağ

- Salça (domates ve biber)

- Tuz

- 6 su bardağı kaynamış su

Salçalı makarna yapılışı

Tencereye kaynamış suyu ekleyin orta ateşte kaynatmaya devam edin. Suyun içine sıvıyağ ve tuz ekleyin. Kaynayan suya makarnaları dökün ve ortalama 8 - 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı süzgeçe alıp makarna suyundan 1 çay bardağı ayırın ve haşladığınız tencereye tereyağ ekleyip eritin. Üzerine salçalardan ekleyin ve biraz kavurun. Kavrulan salçanın üzerine biraz makarna suyundan ekleyin, kıvamını kendi isteğinize göre verin. Makarnaları üstüne ekleyin ve 1 - 2 dakika karıştırdıktan sonra sıcak servis edin.

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü malzemeleri

- 125 g tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)

- 1 su bardağı un

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 lt süt

- 1 paket vanilya

Yalancı tavuk göğsü yapılışı

Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı dökülüp servis edilir.

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