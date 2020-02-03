'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, kuru fasulye yemeği tarifi, pirinç piavı tarifi ve Hindistan cevizli kurabiye tarifi var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.

Kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye malzemeleri

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 500 gram kuru fasulye(1 gece önceden ıslatılmış)

- 3 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 1/2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Kuru fasulye yemeği yapılışı

4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencereye aktarın ve kızdırın.1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Son olarak bir gece önceden suda beklettiğiniz kuru fasulyeleri de tencereye ekleyin. Sonra 1-2 dakika karıştırın ve 3 su bardağı su, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Hindistan cevizli kurabiye tarifi

Hindistan cevizli kurabiye malzemeleri

- 1 paket tereyağı (250g)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Aldığı kadar un (ortalama 3,5 – 4 su bardağı)

- 1 su bardağı Hindistan cevizi

- 2 adet yumurta (1 yumurta akını üzeri için ayırın)

Hindistan cevizli kurabiye yapılışı

Oda ısısındaki tereyağını, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına ekleyin. İçine Hindistan cevizini ve unu ekleyin. Kıvam alana kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayın. Şekil verdiğiniz bezeleri önce yumurta akına daha sonra Hindistan cevizine batırın ve tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirin.