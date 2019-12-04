'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yarma çorbası tarifi, ıspanak yemeği tarifi, bulgur pilavı tarifi ve karagöz tatlısı tarifleri var.

Yarma çorbası tarifi

Yarma çorbası malzemeleri

- 1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş)

- 2 yemek kaşığı un

- 1 çay bardağı nohut(önceden haşlanmış)

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 1 adet yumurta sarısı

- 5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

Yarma çorbası üzeri İçin

- 2,5 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarma çorbası yapılışı

Derin bir tencereye 1 su bardağı su dökün. Tuz, yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından geriye kalan suyu da üzerine ilave edin ve ocağın altını açın. Önceden suda bekletilmiş buğday ve haşlanmış nohutu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanın altını kısın. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırın ve üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar bekleyin. Naneli yağı ocaktan alıp çorbanın içerisine karıştırın ve ocağın altını kapatıp sıcak olarak servis edin.

Ispanak yemeği tarifi

Ispanak yemeği malzemeleri

- 1 kg ıspanak

- 1 adet kuru soğan

- Yarım çay bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

Ispanak yemeği yapılışı

Başlangıç olarak ıspanakları temizleyelim. Diğer taraftan soğanı doğrayıp sıvı yağda pembeleşene dek kavuralım. Salçayı ilave edelim. Ardından ıspanakları da ekleyelim ve ıspanaklar eriyinceye kadar kavuralım. Yarım çay bardağı yıkanmış pirinci, tuz ve baharatları da ilave edelim. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte pirinçler yumuşayana dek pişirelim. Sıcak servis edelim.

Sade bulgur pilavı tarifi

Sade bulgur pilavı malzemeleri

- 1,5 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 adet büyük boy soğan(yemeklik doğranmış)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 - 2,5 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz

Sade bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sıcak servis edin.

Karagöz tatlısı tarifi

Karagöz tatlısı malzemeleri

- 1/2 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta

- 1/2 paket kabartma tozu

- 1/4 paket yaş maya

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 2,5 su bardağı un

Karagöz tatlısı şerbeti İçin

- 2,5 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- 3 damla limon suyu

Karagöz tatlısı yapılışı

Sütü ılıtın ve derince bir yoğurma kabına alın, içerisine mayayı ezin, şekeri ekleyin ve elinizle karıştırarak mayayı tamamen eritin. Mayalanması için 5 dakika kadar bekledikten sonra, içine yumurtayı, yağı, kabartma tozunu ve unu ekleyip ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olana dek yoğurun. Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve bezelerden birisine kakaoyu ilave edip, her yerine karışana kadar yoğurun. İkisi sade, biri kakaolu olmuş olan hamurların üstünü nemli bir bezle örtün ve 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Hamur dinlenirken şerbetini hazırlayın. Şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alın, şeker eriyene dek karıştırın ve kaynamaya bırakın şerbet kaynamaya başlayınca içerisine limon damlatın 10 dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatın. Şerbeti ılıklaşması için bir kenara alın. Şerbet tam olarak soğumamalı, ılık kalmalıdır. Sade bezelerden birisini alın ve hafif unlanmış tezgahta açabildiğiniz kadar ince bir şekilde açın. Kakaolu bezeyi ikiye bölün ve avucunuzun altında yuvarlayarak, açtığınız sade hamurun ortasına yetecek uzunlukta bir silindir yapın. Açtığınız sade hamurun ortasına, silindir haline getirdiğiniz kakaolu hamuru yerleştirin. Sade hamuru D şeklinde kakaolu hamur arada kalacak şekilde ikiye katlayın. Elinizin altında hafifçe bastırarak rulo şekline getirin ve iki parmak genişliğinde kesin. Yağladığınız bir fırın tepsisine kestiğiniz hamurları kakaolu kısmı ortada ve üstte kalacak şekilde yerleştirin. Tüm hamuru üstteki adımları takip ederek hazırlayın. 180 dereceye ayarladığınız soğuk fırına koyun ve bu şekilde 15 dakika pişmeye bırakın. Üstleri kızarınca tepsiyi fırından alın. Sıcak tepsiye ılıklaşmış olan şerbeti gezdirin ve şerbeti tamamen çekip soğuyana dek bekletin.

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