'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde fesleğenli enginar çorbası tarifi, köri soslu tavuk tarifi, şehriyeli pirinç pilavı tarifi ve yalancı tavuk göğsü tarifi var.

Fesleğenli enginar çorbası tarifi

Fesleğenli enginar çorbası malzemeleri

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

½ çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy kuru soğan ince doğranmış

2 taze soğan ince doğranmış

4 adet orta boy enginar (ayıklanmış, yıkanmış, küp küp doğranmış)

1 adet küçük patates (küp doğranmış)

1/2 demet dereotu doğranmış

Taze fesleğen (doğranmış)

1 bardak süt

4 bardak su

Fesleğenli enginar çorbası yapılışı

Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tereyağını koyulur. Soğan ekleyip hafif şeffaflaşana kadar pişirilir. Patates ve enginar eklenerek karıştırarak 1 dakika kadar daha pişirilir. Taze soğanlar ilave edilir ve üzerini örtecek kadar ılık su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ateşten almadan önce taze fesleğen ekleyip bir taşım kaynatılır. Mutfak robotundan geçirilir. Bu aşamada süt ilave edilir ve çorbanın hangi kıvamda olması isteniyorsa o kıvama gelene kadar sıcak su ilavesi yapılabilir. Çorba tencereye alınarak bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır.

Köri soslu tavuk tarifi

Köri soslu tavuk malzemeleri

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Köri soslu tavuk sosu için:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Köri soslu tavuk yapılışı

Bir tavada yağı kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram tavuk göğsünü aktarın. Suyunu çekip renk alana kadar pişirin. Ayrı bir tavada köri sosunu hazırlayın. Tereyağını tavada eritin. Unu üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü ekleyin ve unun toparcıklanmaması için çırpıcıyla karıştırın. Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın. Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin. Hazırladığınız sosu, kavrulan tavuklara ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Sıcak servis edin.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Şehriyeli pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Şehriyeli pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü malzemeleri

125 g tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilya

Yalancı tavuk göğsü yapılışı

Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı dökülüp servis edilir.