'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası tarifi, konak kebabı tarifi, fındık dolma tarifi ve istiridye tatlısı tarifi var.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Konak kebabı tarifi

Konak kebabı malzemeleri

2 bostan patlıcanı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kuşbaşı et

1 su bardağı sıcak su

2 domates

2 sivri biber

1 soğan

4 patates

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

150 gram kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Konak kebabı yapılışı

Patateslerin kabuklarını soyup iri doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Tereyağı, tuz ve sütü azar azar ekleyip mikserle püre haline gelinceye kadar çırpın. Patlıcanları alacalı soyup 1.5-2 cm kalınlığında dilimleyin ve 15 dakika tuzlu suda bekletin. Sudan çıkartıp kağıt havlu ile kurulayın ve kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Fırın tepsisine dizin. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ekleyip birkaç dakika yüksek ateşte soteleyin. Küp doğranmış domates ve sivri biberleri ilave edin. Sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber ekleyip ocaktan alın ve patlıcanların üzerine paylaştırın. Patates püresini etlerin üzerine yayarak paylaştırın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Fındık dolması tarifi

Fındık dolması malzemeleri

1 demet karalahana

2 su bardağı fındık

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 avuç kuş üzümü

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Pişirmek için

Et suyu

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı, toz kırmızı biber

Fındık dolması yapılışı

Karalahanaları bir tencereye alın ve yumuşaması için biraz haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin. Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın. Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin. Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun. Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin. Fındık dolmasını doğal meyvelerle hazırlanan ev yapımı hoşaf ile birlikte servis edebilirsiniz.

İstiridye tatlısı tarifi

İstiridye tatlısı malzemeleri

İstiridye tatlısı şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3. 5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

İstiridye tatlısı hamuru için

250 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı ve ya margarin

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık içi

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı kadar un

İstiridye tatlısı yapılışı

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın üzerine limon suyu koyup kaynatın ve soğumaya bırakın. Yoğurma kabına un dışında malzemeleri alıp karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Çay bardağının ağzıyla aynı yerden başlayarak istiridye kabuğu şeklini verin. Tepsiye dizin yağlamaya gerek yok. Tamamlanan tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin. Fırından yeni çıkmış tatlıyı 3-5 dk dinlendirin sonra şerbetin tamamını döküp çekmesini bekleyin.



